Betti, musica e gli eventi per la rinascita della Valnerina

"La musica e gli eventi saranno un elemento imprescindibile per la rinascita della Valnerina, che si avvia ad un anno importante sul fronte delle riaperture che restituiranno alla popolazione moltissimi contenitori, che ora andranno riempiti di contenuti": così il capogruppo del Partito democratico all'Assemblea legislativa dell'Umbria, Cristian Betti, intervenendo alla presentazione del nuovo Esemble femminile 'Carmina Sybillae", di scena il prossimo 1 marzo alle 21.15 alla Sala Don Sante Quintiliani di Cascia.

"I progetti - sottolinea Betti - viaggiano sulle gambe delle persone e per questo non posso che ringraziare Maria Cristina Lalli, direttrice artistica della nuova formazione e promotrice di una ulteriore serie di iniziative che andranno ad arricchire Cascia e la Valnerina nei prossimi mesi. A costituire l'ensemble saranno Stefania Cruciani (Soprano e direttore), Miriam Erica Trevisan (soprano), Laura Cannelli (Soprano), Monica Pietrella (Mezzosoprano), Maria Chiara Bianconi (Contralto) e Stefania Borsellini (Contralto). Il concerto nasce dalla collaborazione con il 'Parco culturale ecclesiale, terre di pietra e d'acqua', la Pro-loco ed è promosso da Opera Morlacchi ma è solo il primo di una serie di iniziative nate dalla spinta di una lunga tradizione della Filarmonica Giovanni e Donato da Cascia, presidente Fulvio Porena e il maestro Francesco Montani e la Corale Santa Rita diretta da Rita Narducci".

"La Valnerina dunque - continua Cristian Betti - ancora una volta diventa di esempio e insegnamento. Una grande comunità resiliente, con una profonda tradizione, che va avanti e imposta la propria rinascita sulla cultura. Da parte nostra, saremo sempre attenti e vicini a questo tipo di iniziative".

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il vicesindaco di Cascia, Marco Emili e la direttrice artistica dell'evento, Maria Cristina Lalli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA