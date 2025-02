Assisi 'vicina a Papa Francesco in questo momento difficile'

"Assisi è vicina a Papa Francesco, l'intera città riconosce con affetto e gratitudine il suo forte legame con la comunità ed è al suo fianco in questo momento difficile": a sottolinearlo è il sindaco facente funzioni, Valter Stoppini. "Jorge Mario Bergoglio - evidenzia in una nota del Comune - è considerato un nostro concittadino, per lo stretto rapporto che ha subito instaurato con Assisi, non solo perché come Papa ha voluto assumere il nome del nostro San Francesco, ma anche per la presenza ricorrente nella nostra città e per i tanti messaggi di pace e speranza lanciati al mondo, proprio richiamando i valori francescani. Con grande solidarietà e sincera commozione, tutta Assisi si stringe intorno a lui auspicando che possa tornare presto alle proprie funzioni: preghiamo per lui e lo aspettiamo qui, anche in vista degli importanti appuntamenti previsti per il Giubileo e per l'ottavo centenario della morte di San Francesco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA