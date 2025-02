A Perugia più corse bus per agevolare studenti universitari

Per agevolare gli studenti universitari, fino al 31 dicembre raddoppiano a Perugia le corse della linea F del trasporto pubblico. Con 4 corse di andata e 4 di ritorno, il potenziamento interessa il tratto compreso fra le fermate di Pian di Massiano in viale Perari, dipartimento di Ingegneria, poi Santa Lucia, Rimbocchi ed il quartiere universitario di Elce.

Le linee aggiuntive sono operative dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8-10,30, con la sola esclusione del mese di agosto.

La novità è stata presentata a palazzo dei Priori dall'assessore comunale alla Mobilità Pierluigi Vossi, dall'ad di BusItalia Alessio Cinfrignini e dal delegato del rettore dell'Università degli Studi, il professor Paolo Belardi.

Quella avviata è "una integrazione su una linea portante", ha detto Cinfrignini, sottolineando che il servizio avrà così una frequenza dimezzata, da 30 a 15 minuti.

Vossi ha evidenziato che si tratta "di un primo passo" nato dall'intesa con l'Università. "Grazie al quale - ha aggiunto - interveniamo in una zona di Perugia ma dovremo recepire esigenze anche altrove".

Obiettivo di Comune e Università è di favorire l'uso del mezzo pubblico. "Dobbiamo fare sì che i ragazzi non usino l'auto per arrivare alle aule" è stato detto.

L'incremento della linea F potrebbe diventare un modello per ridurre la pressione delle auto su altre zone ritenute critiche, come il polo di Agraria e via del Giochetto, ma non solo ha auspicato la comunità studentesca, rappresentata da Nicolas Radicchi, presidente del Consiglio degli studenti. "Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto - ha detto -, speriamo sia un percorso che vada avanti nei prossimi anni con operazioni simili nelle zone di agraria, veterinaria e di via del Giochetto".

Radicchi nell'occasione ha ricordato che "sono oltre 13mila" le sottoscrizioni fatte per l'abbonamento agevolato per gli universitari. Per Vossi "il sogno sarebbe che anche gli under 19 potessero usare in modo convenzionato il bus". Un tema che il Comune affronterà ad un tavolo con la Regione "prendendo spunto dai modelli di altri territori italiani".



