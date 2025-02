Una violenta rissa è avvenuta domenica mattina a Fontivegge, nella zona antistante la stazione di Fontivegge. Tra i feriti, accompagnati all'ospedale, i quali non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo quanto si è potuto apprendere, la lite - per cause in corso di accertamento - ha coinvolto almeno una decina di uomini, tutti stranieri, che avrebbero anche utilizzato pezzi di vetro.

Le indagini sull'accaduto vegono svolte dalla polizia.





