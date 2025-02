Si è tenuta presso la Enoteca Gio di Perugia, la prima edizione di "The Best Wines of Umbria 2025", evento dedicato alle eccellenze enologiche umbre, durante il quale sono stati degustati e premiati i dieci migliori vini umbri secondo una classifica redatta ottenendo la media tra quattro delle più importanti Guide Vini d'Italia (Ais - Gambero Rosso - Slow Food - Veronelli).

Lo segnala Umbria Top Wine, sottolineqando che si è trattato di un "confronto" mai celebrato prima, ma al tempo stesso curioso ed autorevole, durante il quale si sono incontrati appassionati, esperti e produttori.

Tutti i premiati sono soci della cooperativa dei produttori umbri Umbria Top, che si complimenta quindi per l'iniziativa e con le cantine protagoniste.

Questi, in rigoroso ordine alfabetico, "The best wines of Umbria 2025" premiati e degustati: Campo del Guardiano 2021, Palazzone; Cos'A 2022, Madrevite; Il Bisbetico Domato 2020, Tabarrini; Le Tese 2022, Romanelli; Mare Antico 2022, Decugnano dei Barbi; Panata 2022, Argillae; Poggio Pietroso Riserva 2021, Duca della Corgna; Ramici 2021, Leonardo Bussoletti; Vigna Tonda 2022, Antonelli San-Marco; Vin Santo 10 Anni 2012, La Palazzola.

Si è trattato di una occasione per esplorare le migliori espressioni del territorio, scoprire nuove etichette e celebrare insieme lo stato dell'arte del vino umbro. A guidare le degustazioni, di numerosissimi appassionati ed esperti, sono stati gli stessi produttori sotto l'attenta regia di Alberto Guarducci e Massimo Caponi.



