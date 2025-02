Confcooperative, urge una proroga per i fondi Pnrr alle Cer

"Urge una proroga per i fondi del Pnrr destinati alle Comunità energetiche rinnovabili": è l'appello che lancia Confcooperative.

Il prossimo 31 marzo prossimo - spiega una sua nota - scade il termine entro il quale le Comunità energetiche rinnovabili realizzate nei comuni con meno di 5.000 abitanti possono accedere alla domanda per usufruire del contributo in conto capitale fino al 40% sugli investimenti necessari. Sono contributi molto importanti e previsti nel contesto dei Pnrr.

Sicuramente un'agevolazione importante che sta dando luogo alle varie iniziative di promozione che, con modalità varie, stanno emergendo in Umbria come in tutte le regioni italiane.

"I ritardi con i quali è stata recepita la normativa a livello europeo ed emanate successivamente le conseguenti discipline tecnico-giuridiche - osserva Lorenzo Mariani, segretario regionale di Confcooperative e amministratore di Power Energia, cooperativa di utenza energetica nazionale - rendono questo termine difficilmente rispettabile e sarà necessario prevedere una proroga almeno di sei mesi unitamente all'estensione dell'applicabilità nei comuni fino a 15.000 abitanti".

"La realizzazione delle Cer ove fatte seriamente - spiega - presenta una serie di problematiche e complessità in buona parte giustificate dalla intrinseca e contestuale presenza di aspetti e tematiche tecniche, giuridiche, amministrative, economico-finanziarie, gestionali che necessariamente vanno affrontate con approccio multidisciplinare su un percorso completamente nuovo che impone, anche sotto il profilo culturale, una condivisione a più livelli alla quale non siamo molto abituati".

"La Comunità energetica è una vera e propria palestra di democrazia, non solo perché richiede un approccio collaborativo e di condivisione, quindi democratico, sin dal momento iniziale in cui cittadini, imprese, amministrazioni e associazioni decidono di dar corso alla sua costituzione e per tutta la sua durata, ma anche perché, come tutte le palestre, hanno il compito di addestrare ad un esercizio: quello democratico per l'appunto" prosegue il presidente regionale di Confcooperative Carlo Di Somma.

"Cogliamo con grande favore l'attenzione che la Presidente della Regione Stefania Proietti e l'Assessore all'ambiente Thomas De Luca stanno riservando al tema delle Cer" concludono il presidente e il segretario di Confcooperative Di Somma e Mariani. "Il Recente bando regionale volto ad incentivare la mera costituzione delle Cer è un primo importantissimo segnale: auspichiamo ora l'apertura di un tavolo di confronto con le associazioni per condividere la messa a terra delle copiose risorse europee del Fesr 2021-2027 a sostegno degli investimenti privati: sicuramente nei comuni sopra i 5.000 abitanti fin qui coperti dal Pnrr, ma anche in aree urbane dove possono sorgere Cer tra cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA