Comune, 'ferma condanna dei fatti di piazza del Bacio'

L'amministrazione comunale di Perugia "esprime una ferma condanna riguardo ai fatti di violenza verificatisi questa mattina nei pressi di piazza del Bacio. La sindaca Vittoria Ferdinandi ha voluto ringraziare personalmente il questore per la pronta reazione delle forze dell'ordine, che ha già portato all'arresto di quattro individui".

"Un episodio simile - sottolinea in un comunicato dell'ente Antonio Donato, delegato alla sicurezza della Giunta Ferdinandi - era già accaduto a febbraio 2023, con modalità e tempistiche analoghe. Questo ci spinge a riflettere seriamente sulle dinamiche che alimentano tali atti di violenza e sulla necessità di un intervento deciso e coordinato, atteso da tempo e mai attuato dalla precedente amministrazione".

"In accordo con la sindaca - aggiunge, in una nota dell'ente - abbiamo deciso di avviare un ampio confronto con la Prefettura e le forze dell'ordine, con l'obiettivo di adottare misure più rigorose per prevenire simili fenomeni".

"Il primo passo - spiega Donato - sarà quello di intensificare i controlli sui locali di intrattenimento nella zona di Fontivegge, in particolare su quelli del Broletto e di Piazza del Bacio, per monitorare e intervenire in modo preventivo anche con il supporto della Guardia di Finanza.

Inoltre, porteremo all'attenzione del prossimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza la proposta di un'ordinanza che limiti gli orari di apertura dei locali notturni di quel quartiere, al fine di ridurre il rischio di comportamenti che possano degenerare in violenza".

"Queste misure non rappresentano l'unica soluzione - precisa - ma riteniamo siano necessarie per il ripristino della tranquillità nella comunità".

"È fondamentale - conclude - che tutti i cittadini collaborino segnalando comportamenti sospetti e che i proprietari dei locali si impegnino a rispettare le norme di sicurezza, contribuendo così a creare un ambiente più sicuro".





