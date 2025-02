Camper distrutto dal fuoco in Umbria, gravi genitori e bimba

Una famiglia composta da papà, mamma e figlia di tre anni è rimasta gravemente ustionata in seguito all'incendio di un camper avvenuto stamani a Valsorda, in Umbria, nel comune di Gualdo Tadino.

La famiglia di campeggiatori di Loreto (Ancona) era in villeggiatura con amici. L'uomo ha 44 anni e la donna 42. Era presente anche la seconda figlia, illesa, che è stata affidata agli amici.

I tre sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Perugia.

Sono in corso i trasferimenti della bimba al Mayer di Firenze e del padre all'ospedale di Pisa.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Gaifana con due automezzi. Il camper è andato completamente distrutto.

La famiglia al suo interno sembra fosse intenta, al momento dell'incendio, a preparare la colazione.

Sull'accaduto sono in corso accertamenti dei carabinieri.





