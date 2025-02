Chiara Carpinelli vince il contest 'Piatti d'autore'

La giovane chef Chiara Carpinelli, con il suo piatto d'autore "L'olio dove non te lo aspetti", ha vinto la prima edizione del contest "Piatti d'autore: l'abbinamento olio-cibo" che si è svolto all'Università dei Sapori di Perugia e ha visto sfidarsi 12 aspiranti cuochi provenienti da tutta Italia. Chiamati a esaltare le proprietà degli oli Costa d'Oro.

Il contest, parte di un progetto educational di Costa d'Oro realizzato in collaborazione con l'Università dei Sapori - si legge in un suo comunicato -, si è focalizzato sul "ruolo chiave dell'olio extra vergine di oliva nella creazione di piatti innovativi e armoniosi".

La giuria, composta da esperti del settore, tra cui lo chef e food creator di GialloZafferano Daniele Rossi, il coordinatore didattico del corso di Alta cucina Chef di Università dei Sapori Maurizio Serva e l'esperto Qualità Costa d'Oro Lorenzo Cruciani, ha valutato i piatti in base a criteri quali la mise en place, la creatività, la valorizzazione dell'olio, la preparazione professionale, la gestione degli scarti, l'aspetto estetico, il servizio e il gusto.

"Siamo orgogliosi di ospitare eventi come questo" ha detto Stefano Lupi, presidente dell'Università dei Sapori, il Centro di formazione e cultura dell'alimentazione e dell'ospitalità che fa parte del polo formativo di Confcommercio Umbria. "Perché quando si coniugano la professionalità in cucina con i prodotti di qualità - ha aggiunto - si crea un binomio unico".



