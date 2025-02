Ascani, il cambiamento nella sanità umbra è già in atto

"Il cambiamento è già in atto.

Grazie all'impegno della presidente Stefania Proietti primi significativi passi per l'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità umbra: aumentate le disponibilità nelle agende di prenotazione con oltre 30.000 posti per il mese di marzo": così Anna Ascani, Deputata del Pd e vicepresidente della Camera. "E il 70% delle prestazioni sarà effettuato entro aprile" aggiunge.

"Un lavoro di rafforzamento del servizio sanitario e di semplificazione nell'accesso ai servizi per i cittadini - sottolinea Ascani - che l'Umbria attendeva da anni. Finalmente una Regione impegnata a garantire senza distinzioni il diritto universale alla salute, che risponde concretamente ai bisogni delle persone".



