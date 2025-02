Al palasport di Perugia i trofei vinti dalla Sirio

Sono ora in mostra al PalaBarton di Pian di Massiano i trofei vinti dalla Sirio Perugia, società pallavolistica femminile che tra gli anni '90 e duemila ha portato la città a primeggiare in Italia e in Europa.

L'inaugurazione si è tenuta alla presenza dello storico presidente della società, Alfonso Orabona, intervenuto con la figlia Francesca, che a questo progetto lavorava da anni.

I trofei sono stati esposti in un angolo del palazzetto grazie alla collaborazione con il Comune, rappresentato dall'assessore allo Sport, Pierluigi Vossi. Per il quale "questo è un atto dovuto". "In questo posto - ha detto Vossi - abbiamo il futuro, due squadre in serie A maschile e femminile, ma senza ricordarsi di quello che era il passato perde tutto di valore.

Perugia aveva un debito e oggi l'abbiamo spero saldato".

Ad accogliere il presidente Orabona c'erano anche alcuni tifosi che la Sirio l'hanno seguita in tutta Italia e in tutta Europa. Con loro alcune ex atlete della Sirio come Marianna Merluzzi, Simona Gioli e Cristina Saporiti, ma anche Emanuele Sbano, per anni componente dello staff tecnico.

Il presidente Orabona, che ha ricordato padre Aldo Falini, fondatore della società, ha parlato del suo ingresso nel movimento e dei tanti successi. Su tutti "quando abbiamo vinto a Cannes", con Perugia finita sul tetto d'Europa nella finale di Champions League. Alla guida c'era il coach massimo Barbolini, che in occasione della cerimonia al PalaBarton ha mandato un videomessaggio: "Questa società ha fatto la storia di Perugia, sono stati anni bellissimi quelli passati insieme" ha sottolineato.

Grande soddisfazione l'ha espressa prima del taglio del nastro Francesca Orabona, che dal 2017 lavorava al progetto. "I trofei sono a casa" ha sottolineato. Ringraziando "questa nuova amministrazione e la sensibilità di un assessore che ha capito la bellissima storia della Sirio".

Come ricorda un pannello a fianco dei trofei, esposti a lato della curva San Marco del palazzetto, il palmares societario conta tre scudetti, cinque Coppe Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa di Lega, due Champions League, una Coppa delle Coppe, due Coppe Cev.



