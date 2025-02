L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunisce martedì 25

La presidente Sarah Bistocchi ha convocato l'Assemblea legislativa dell'Umbria per martedì 25 febbraio 2025, con inizio dei lavori alle ore 10.00. L'ordine del giorno prevede la discussione di: interrogazioni a risposta immediata (question time), mozioni, nomine. Question time: "Possibilità di scorrimento della graduatoria del bando per il completamento del programma annuale per l'impiantistica sportiva 2024 destinato alle amministrazioni locali", interrogano Filipponi, Betti, Lisci, Michelini e Proietti M.G. (Pd), risponde l'assessore Simona Meloni.

"Potenziamento del ruolo delle polizie provinciali in Umbria nel settore faunistico-venatorio", interroga Laura Pernazza (FI), risponde l'assessore Simona Meloni.

"Difficoltà nella gestione del fondo immobiliare per il rilancio dell'area Monteluce a Perugia e prospettive dei lavori", interroga Nilo Arcudi (TP - Uc), risponde l'assessore Francesco De Rebotti. "Richiesta di informazioni su 'Agenda urbana 2021-2027' del Comune di Perugia, quartiere di San Sisto", interroga Andrea Romizi (FI), l'assessore Simona Meloni.

"Azioni della Giunta regionale per affrontare la crisi idrica e ambientale del lago Trasimeno alla luce della dgr n.101/2025", interroga Cristian Betti (Pd), l'assessore Simona Meloni.

"Pagamento incentivi ex art. 113 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per attività connesse a lavori, servizi e forniture post emergenza sisma 2016", interroga Enrico Melasecche (Lega), risponde la presidente Stefania Proietti.

"Lotta al fenomeno della dispersione scolastica, favorire l'inclusione e la socializzazione dei giovani: intendimenti della Giunta regionale", interroga Paola Agabiti (FdI), l'assessore Fabio Barcaioli.

Mozioni: "Tutela della salute mentale e del benessere psicologico dei giovani", mozione a firma Letizia Michelini (Pd). "Realizzazione dell'ospedale di Narni-Amelia: approvato in otto mesi il nuovo progetto esecutivo dalla conferenza dei servizi decisoria e definiti i rapporti con l'inail, ora occorre concludere la verifica esterna del progetto per procedere celermente con la cessione dell'area e la gara d'appalto", mozione a firma Melasecche e Tesei (Lega). "Inclusione dei comuni dell'Umbria nelle celebrazioni per l'VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi", mozione a firma Bianca Maria Tagliaferri (Ud - Pp).

"Attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e sostegno alla realizzazione del termovalorizzatore per la riduzione del conferimento in discarica", mozione a firma Nilo Arcudi (Tp - Uc).

"Celebrazione del giorno del ricordo", mozione a firma Francesco Filipponi (Pd).

Nomine: "Nomina dei revisori dei conti della Regione Umbria per la XII legislatura"; "Designazione del componente di spettanza regionale, in seno al collegio sindacale dell'Azienda unità sanitaria locale Umbria n. 2".



