La Camera di commercio a Foligno

L'economia del Folignate mostra segnali di crescita moderata, ma la crisi demografica e il divario con il resto dell'Umbria e dell'Italia rappresentano sfide cruciali. L'analisi dei dati del sistema informativo "Pablo" e dei bilanci aziendali evidenzia un territorio con alcuni settori produttivi solidi, ma con bassa competitività e un calo della popolazione preoccupante. fattori che rischiano di compromettere lo sviluppo a lungo termine. Il report "L'Economia del Folignate", realizzato dalla Camera di Commercio dell'Umbria, fotografa un quadro complesso: redditi inferiori alla media regionale e nazionale e investimenti insufficienti in innovazione. L'occupazione tiene, ma resta inferiore ai livelli nazionali. Le strategie per il rilancio includono incentivi per attrarre giovani e imprese, formazione avanzata e supporto all'innovazione. Senza un intervento deciso, il rischio è un declino economico e sociale sempre più marcato.

Il report "L'Economia del Folignate", realizzato dalla Camera di Commercio dell'Umbria nell'ambito dell'iniziativa di successo "La Camera incontra i territori", è stato presentato nella tappa Foligno, dove la Giunta camerale si è riunita confrontandosi con istituzioni, associazioni imprenditoriali e categorie professionali del territorio (Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi e Valtopina).

Nell'occasione il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, ha ribadito la validità dell'iniziativa, avviata lo scorso anno e giunta alla sua quinta tappa dopo Città di Castello, Spoleto, Orvieto e Assisi.

L'incontro ha permesso un confronto diretto sulle necessità del territorio, così da migliorare continuamente l'efficienza dell'attività camerale. Mencaroni ha poi ringraziato il Comune di Foligno per l'attenzione rivolta all'Ente camerale, sottolineando il legame storico tra Foligno e la Camera, che proprio quest'anno celebra i 190 anni dalla sua fondazione in questa città. Presenti all'incontro anche i sindaci del territorio, a partire dal primo cittadino di Foligno, Stefano Zuccarini, che hanno espresso soddisfazione per l'iniziativa e ribadito l'importanza di rafforzare il rapporto con la Camera di Commercio. È stata sottolineata l'importanza di disporre di dati economici aggiornati, grazie ai report della Camera, per orientare le politiche locali.



