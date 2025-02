È stata inaugurata la 61/a edizione di "Nero Norcia", la manifestazione dedicata al tartufo nero pregiato e a tutti i prodotti agroalimentari della Valnerina. Al taglio del nastro, tra gli altri, il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, gli assessori regionali dell'Umbria, Simona Meloni e Tommaso Bori.

A fare gli onori di casa il sindaco Giuliano Boccanera: "Nero Norcia assume un ruolo straordinariamente importante - ha detto all'ANSA- stiamo nella fase della ricostruzione sia pubblica che privata e la mostra mercato del tartufo è sempre stata quella manifestazione che dà forza ai nostri agricoltori, ai nostri artigiani, ai nostri commercianti".

"Noi abbiamo un paniere straordinario, prosciutto Igp di Norcia, tartufo nero pregiato, lenticchia di Castelluccio, tutta la norcineria, i formaggi, sono cose straordinarie e la manifestazione non è soltanto una vendita di prodotti ma è promozione, cultura, è far conoscere il nostro territorio, la nostra identità, i nostri valori, quindi è una manifestazione di straordinaria importanza", ha aggiunto Boccanera. Che ha ricordato, sul fronte della ricostruzione post sisma, l'ultima grande demolizione in piazza San Benedetto: "È la demolizione di un palazzo privato a ridosso della Basilica - ha spiegato il sindaco - Intanto ci stiamo preparando a completare la stessa Basilica di San Benedetto che verrà inaugurata durante questo anno giubilare". "E sarà completato e inaugurato anche il palazzo comunale", ha concluso Boccanera.



