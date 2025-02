Foligno, Zuccarini riceve il console onorario del Perù

Il console onorario del Perù in Umbria, Damiano Marinelli, è stato ricevuto nella sala consiliare dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini e dall'assessore alla cooperazione internazionale, Lorenzo Schiarea.

Ha partecipato una rappresentanza della comunità peruviana che vive a Foligno. Il sindaco ha donato a Marinelli il piccolo gonfalone del Comune, oltre ad una copia della guida di Foligno, edita da Repubblica. Marinelli ha firmato anche il libro d'onore del Comune.

Marinelli - riferisce una nota del Comune - ha ricordato che la comunità peruviana "è molta attiva in Umbria e ha sempre manifestato volontà di integrarsi al meglio con quella umbra.

Prima del Covid, in Umbria i peruviani erano circa 6mila, ora sono 1.500".

L'assessore Schiarea ha sottolineato che "prosegue il lavoro nell'ambito della cooperazione internazionale declinata con le realtà diplomatiche. È stato importante per noi accogliere il console del Perù Marinelli e una rappresentanza della comunità peruviana folignate. E' fondamentale per noi proseguire l'azione di ascolto, partecipazione e inclusione delle comunità che compongono la nostra città, anche creando connessioni di carattere istituzionale".



