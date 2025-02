Don Matteo 15, a settembre le riprese a Spoleto

Tornano a Spoleto da settembre le riprese della fiction Don Matteo. La 15/a stagione, che andrà in onda su Rai1 nel 2026, vedrà nuovamente protagonista la città del Festival dei Due Mondi.

La conferma è arrivata a margine di un incontro tenutosi a Formello (Roma) negli studi della Lux Vide, società del gruppo Fremantle, tra il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, l'assessore comunale Giovanni Angelini Paroli, il responsabile delle attività produttive di Lux Vide, Corrado Trionfera e Livia Leto, organizzatrice della produzione di Don Matteo.

Le riprese della fiction - annuncia il Comune - inizieranno a giugno a Formello nei teatri della Lux Vide, mentre la presenza a Spoleto del cast e della troupe è previsto a partire dal mese di settembre, con il primo blocco di lavorazione in programma per quattro settimane. Le riprese di Don Matteo 15 riprenderanno poi a novembre (periodo ancora indicativo). In totale le settimane previste in città saranno otto.

Si tratta della settima stagione consecutiva girata a Spoleto (la prima è stata Don Matteo nove nel 2013), frutto di un rapporto di collaborazione sempre più stretto tra il Comune di Spoleto e la Lux Vide, che produce Don Matteo in collaborazione con Rai Fiction.

"Siamo ovviamente molto soddisfatti - ha commentato il sindaco Sisti al termine dell'incontro - del rapporto con la Lux Vide e della presenza della fiction Don Matteo in città. C'è sempre una reciproca disponibilità, un comune sentire ed una facilità di confronto che agevola anche tutta la parte organizzativa e di gestione durante le riprese. La fiction, anno dopo anno, continua ad avere un seguito incredibile, con milioni di telespettatori. La passione con cui vengono seguite le vicende dei protagonisti, si lega sempre più alla bellezza della nostra città. Per Spoleto è senza dubbio un ritorno di immagine importante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA