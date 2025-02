Camera di commercio si aggiudica i dipinti di Carla Schucani

"Esprimo grande soddisfazione e gratitudine culturale per la notizia che la Camera di commercio, dimostrando grande sensibilità, si è aggiudicata in asta il lotto dei dipinti di Carla Schucani, scomparsa due anni fa, dopo l'appello che lanciai affinché quell'insieme non venisse disperso": lo afferma il critico d'arte Massimo Duranti.

"La nota pasticcera e gourmet del Sandri - spiega - prima che artista raffinata, anche come autrice delle famose sculture in pastigliaggio che hanno raccontato la 'dolce cronaca' e i nostri monumenti, è stata imprenditrice dell'azienda di famiglia ricevendo dalla Camera di commercio di Perugia numerosi riconoscimenti per la sua brillante attività, nota in tutto il mondo, nella pasticceria Sandri, uno dei 100 locali storici italiani. Nel 2110, in occasione dei 150 anni dalla nascita della pasticceria di Corso Vannucci fu proprio la Camera di commercio, negli spazi del Centro servizi Galeazzo Alessi a ospitare una memorabile mostra di apparecchiature, oggetti storici e documenti sull' impresa storica perugina, della quale rimane un bel catalogo di Effe Fabrizio Fabbri Editore. L'intera produzione pittorica della Schucani: più di 200 opere fra dipinti, acquerelli, disegni e sculture in vetro, sottostimate ampiamente meno di 200 euro l'una, opere che più volte ho esposto in Italia e all'estero e documentato in numerosi cataloghi, non andrà dunque dispersa e sicuramente verrà resa fruibile, auspicabilmente anche con una mostra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA