Bori, valorizzare il patrimonio artistico di Carla Schucani

"Grazie al tempestivo intervento della Camera di commercio di Perugia si è evitato un concreto rischio di dispersione delle opere d'arte e di speculazione economica. Viene ora il momento di valorizzare questo patrimonio artistico e la sua autrice, Carla Schucani, una imprenditrice creativa e visionaria, ma anche poliedrica ed eclettica artista": Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria con delega alla cultura, accoglie con "grande soddisfazione" la notizia dell'acquisto in sede di asta giudiziaria del patrimonio artistico di Carla Schucani, titolare fino a dieci anni fa dello storico Café Sandri in corso Vannucci a Perugia.

Per Bori "l'operazione di acquisizione da parte della Camera di commercio di Perugia è stata una scelta giusta, lungimirante e tempestiva". "Un intervento in risposta - sottolinea il vicepresidente - all'invito anche dell'Assessorato regionale alla cultura. Ora viene il momento di dare il giusto risalto a questo patrimonio artistico, proseguendo un gioco di squadra istituzionale, verso un rinnovato impegno di valorizzazione della figura di Carla Schucani".



