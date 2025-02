Al Poliambulatorio Europa arriva un nuovo esame radiologico

Il Poliambulatorio Europa di Perugia dell'Usl Umbria 1 nei prossimi giorni si doterà di un nuovo esame radiologico con l'attivazione di una Moc (Mineralometria ossea computerizzata), posizionata presso gli ambulatori di Senologia e Radiologia territoriale.

"La sua attivazione darà un importante contributo anche all'abbattimento delle liste di attesa", sottolinea una nota della Usl.

La Moc Stratos dr total body (3D) è un'apparecchiatura di ultima generazione, un mix tra tecnologia e performance. E' un dispositivo completo che, oltre agli esami di routine per la diagnosi dell'osteoporosi (anca, colonna vertebrale, avambraccio), fornisce un'ampia gamma di applicazioni di tipo ortopedico, pediatrico e per lo studio della colonna vertebrale in laterale. La funzionalità total body consente anche di fornire misurazioni rapide, complete e accurate del rapporto fra massa grassa e massa muscolare (utili, ad esempio, per eseguire valutazioni per diabetici, persone sovrappeso o per malattie metaboliche).

La Moc è dotata di una facile interfaccia e ha una tecnologia rivoluzionaria che riesce modellare un'immagine 3D della parte in esame. Questa tecnologia fornisce nuove informazioni sulla struttura ossea per una diagnosi più accurata e un trattamento adeguato; consente anche di ridurre i tempi tecnici per la scrittura del referto da parte del medico. La nuova apparecchiatura è stata montata e collaudata nei giorni scorsi ed entrerà in regime nel mese di marzo. Questa è la quarta Moc in dotazione all'Usl Umbria 1. Le altre sono situate nella Casa della comunità di Città della Pieve e negli ospedali di Pantalla ed Umbertide.



