Zuccarini, ferma contrarietà a realizzazione di impianti eolici

"Nella seduta della commissione ambiente della Regione Umbria, che si è tenuta ieri a Perugia, con la partecipazione dell'assessore regionale Thomas De Luca, ho voluto ancora una volta ribadire chiaramente l'estrema preoccupazione e la ferma contrarietà, per lo scempio che si vorrebbe mettere in atto ai danni della nostra montagna e delle nostre comunità, con i progetti che prevedono l'installazione di cento torri eoliche alte oltre duecento metri": lo ha sottolineato in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

"La Regione Umbria deve capire che noi non siamo pregiudizialmente contro l'eolico - ha spiegato - ma faremo di tutto per impedire che siano realizzati questi tipi di impianti eolici, perché non hanno nulla di ecologico ma anzi finirebbero per snaturare e deturpare irrimediabilmente il nostro territorio, con colate di cemento, dissesti della rete stradale, risagomatura delle montagna e scempi paesaggistici. Ho chiesto alla Regione Umbria di trovare soluzioni che sappiano garantire i bisogni energetici delle nostre comunità e al tempo stesso tutelare l'ambiente e il tessuto sociale, patrimoni imprescindibili, che abbiamo ereditato dalle generazioni passate e dobbiamo garantire a quelle future. La Regione, come hanno chiesto migliaia di cittadini nella petizione, e come auspichiamo anche noi come Comune di Foligno, deve individuare chiaramente aree non idonee all'installazione di questo tipo di impianti, su questo la nostra posizione sarà irremovibile garantendo massima collaborazione nell'interesse superiore del territorio".



