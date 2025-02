Verini e Ascani, salta la proroga della zona franca per il sisma

"Tra molte gravi decisioni assunte dal governo e dalla maggioranza in questa fase così delicata per il Paese, le famiglie, le imprese, c'è stata anche quella di bocciare un emendamento Pd presentato al decreto legge Milleproroghe che avrebbe consentito, come già avvenuto precedentemente, di derogare ancora di un anno la proroga della zona franca urbana del sisma centro Italia": a denunciarlo sono i parlamentari del Pd Walter Verini e Anna Ascani. "Una richiesta in tal senso arrivava anche dalle parti sociali e dalle organizzazioni professionali e sindacali ma il governo si è girato dall'altra parte" hanno aggiunto.

"La proroga sarebbe stata un ulteriore contributo alla ripresa di quei territori - sostengono Verini e Ascani -, ripresa che nel dopo terremoto moltissime imprese stanno portando avanti tra mille difficoltà. Tra queste, non dobbiamo mai dimenticare il lungo periodo Covid a cui si è aggiunta una crisi economica, l'aumento dei costi di energia e materie prime, effetto delle guerre in corso.

Ora quelle aziende sono meno tutelate. Serve un ripensamento per sostenere anche così la ricostruzione, per il futuro dei giovani e la valorizzazione delle aree interne".



