Si finge operatore di pagamenti digitali e deruba un barista

Presentandosi come un operatore di una piattaforma di servizi di pagamenti digitali, è riuscito a truffare il titolare di un bar, a Tavernelle (Perugia), derubandolo di oltre 7.800 euro: il presunto responsabile, un uomo di 38 anni, di origini campane, è stato denunciato dai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini dai militari dell'Arma, l'uomo avrebbe contattato il titolare del locale, comunicandogli che era stata riscontrata un'operazione anomala e che avrebbero dovuto avviare insieme una procedura di risarcimento. Poco dopo, al fine di ottenere il rimborso del presunto pagamento non regolare, il finto operatore avrebbe inviato al commerciante tramite messaggistica social un Qr-code da scansionare.

Fatta la scansione, però, il titolare del bar è stato indotto in errore e ha eseguito otto distinte operazioni di bonifico/ricariche su carta prepagata per un importo complessivo di oltre 7.800 euro.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno permesso di risalire all'intestatario del conto corrente postale associato alla carta di credito e a tutti i successivi movimenti contabili svolti per prelevare e spostare il denaro sottratto al barista.

Il trentottenne è stato deferito in stato di libertà per truffa alla Procura della Repubblica di Perugia, che ha coordinato le indagini.



