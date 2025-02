Porchettiamo a San Terenziano dal 16 al 18 maggio

Il borgo di San Terenziano di Gualdo Cattaneo è pronto ad ospitare la 15/a edizione di Porchettiamo, il festival delle porchette d'Italia, che si terrà il 16, 17 e 18 maggio 2025. Per tre giorni verrà così celebrata la regina dello street food, una tradizione gastronomica italiana che si fa conoscere sempre di più: la porchetta.

Gli amanti del cibo di strada e della tradizione gastronomica italiana potranno degustare le migliori porchette provenienti da tutta Italia, in un'atmosfera di festa e convivialità.

Quest'anno Porchettiamo si arricchirà di un'ulteriore novità: il "Maggio del maiale", una serie di iniziative che animeranno la regione Umbria tutto il mese, con eventi, degustazioni, laboratori e workshop a tema, per celebrare il maiale in tutte le sue forme e preparazioni, anche in relazione con altri paesi del mondo.

Saranno inoltre organizzati laboratori di degustazione e incontri con esperti del settore, per approfondire la conoscenza di questo prodotto unico, vera e propria eccellenza dello street food italiano.

La "Piazza delle Porchette", nell'agorà principale del borgo, durante la tre giorni di Porchettiamo sarà ancora una volta il cuore pulsante dell'evento, dove i produttori di porchetta provenienti da diverse regioni italiane si daranno appuntamento per offrire ai visitatori un'ampia varietà di sapori e profumi.

Oltre agli stand delle migliori porchette d'Italia, ci saranno anche quelli per i panini gourmet degli chef "In Punta di Porchetta" e quelli per la porchetta con panino gluten free in collaborazione con l'Associazione italiana celiachia.

Porchettiamo non è solo un festival della porchetta, ma anche una celebrazione dello street food di qualità, con la presenza di food truck provenienti da tutta Italia che proporranno le loro specialità, in un connubio perfetto tra tradizione e innovazione. L'appuntamento con "Porchettiamo&Friends" sarà ancora al Giardino del Castello. In abbinamento alle porchette e alle altre eccellenze dello street food italiano ci saranno ancora le birre artigianali, nella "Birroteca artigianale", e i vini del territorio.

L'organizzazione dell'evento, in collaborazione con il Comune di Gualdo Cattaneo, è curata dall'agenzia Anna7Poste Eventi&Comunicazione Srls (specializzata in eventi food&beverage).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA