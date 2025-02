Il sindaco di Trevi Ferdinando Gemma aderisce a Forza Italia. Lo ha annunciato lo stesso partito.

L'ufficializzazione dell'adesione a Forza Italia è arrivata alla presenza del segretario nazionale, Antonio Tajani, cui il sindaco Gemma ha fatto visita accompagnato dal segretario regionale, Andrea Romizi, da quella per la provincia di Perugia, Fiammetta Modena, e dal portavoce nazionale, Raffaele Nevi.

"La scelta del sindaco Ferdinando Gemma rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione ed orgoglio, espressione di come il rinnovato progetto di Forza Italia si confermi attrattivo e centrale nello scenario politico grazie alla guida del nostro segretario nazionale Antonio Tajani" commenta Romizi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA