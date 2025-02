Garante detenuti Umbria, esplosiva situazione psichiatrici

Il garante dei detenuti dell'Umbria Giuseppe Caforio ha denunciato che "sta diventando esplosiva" la situazione dei cosiddetti psichiatrici negli istituti della regione, ovvero dei reclusi che hanno "situazioni mentali di particolare gravità che li rende incompatibili con la detenzione". "È una situazione intollerabile che laddove non trovi immediate risposte nel breve periodo potrà portare ad episodi di maggiore gravità con anche il rischio concreto che vi possano essere eventi mortali", afferma.

"Nella giornata di mercoledì - spiega Caforio -, un detenuto con gravi problemi mentali che peraltro è ristretto all'interno dell'isolamento della casa circondariale di Capanne, a Perugia, dopo avere praticamente distrutto la cella ha ferito mandandoli all'ospedale ben quattro poliziotti della Penitenziaria. Solo l'accortezza e la perizia degli operatori unita anche a una dose di fortuna ha evitato che la situazione assumesse aspetti più gravi".

"Il dato certo però - afferma il garante - è che in tutte le carceri vi è un numero rilevante di persone ristrette che per ragioni patologiche non possono e non devono essere collocate all'interno delle case di reclusione in quanto il loro status e le loro reazioni creano ed destabilizzano l'intero sistema carcerario che si basa su equilibri delicati".

"L'instaurando provveditorato a Perugia che ci si augura possa partire nel mese di marzo - sostiene ancora Caforio -, dovrà prioritariamente caricarsi della responsabilità di intervenire sul tema dei detenuti con gravi patologie mentali, cercando di ubicarli in contesti dove possono essere assicurate cure adeguate ciò al fine anche di poter consentire alle strutture carcerarie, polizia penitenziaria in primis e poi anche all'organizzazione sanitaria, di dedicarsi agli altri detenuti in modo adeguato e consono".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA