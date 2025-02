Ascani, ottenuto l'impegno del governo su ciclovia in Umbria

"Sono molto soddisfatta per l'approvazione del mio ordine del giorno al decreto 'Milleproroghe' col quale ho chiesto al governo di estendere i termini per le fasi di realizzazione del progetto della Ciclovia nazionale Monte Argentario-Civitanova Marche. A settembre il ministro Salvini aveva infatti annunciato un finanziamento di 20 milioni per il tratto umbro, fondi arrivati però soltanto a dicembre, fissando contestualmente il termine per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori a marzo 2025. Una scadenza evidentemente impossibile da rispettare, anche alla luce dell'aggiornamento del progetto dell'opera richiesto dal nuovo codice degli appalti. Adesso con questo passaggio alla Camera il governo ha assunto un impegno chiaro che confido consentirà alla nostra Regione di mettere a frutto questo importante investimento". Lo annuncia Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.

"La ciclovia - spiega - è un'infrastruttura di mobilità sostenibile molto rilevante per l'Umbria che vuole essere anche un ponte tra il Tirreno e l'Adriatico".



