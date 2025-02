Anche l'umbro Giommaroni trai protagonisti di Sanremo

C' è anche l'umbro Graziano Giommaroni, make-up artist nato a Perugia ma ora residente di Castiglione del Lago tra i protagonisti dell'ultimo Sanremo. Ha infatti truccato vari cantanti in gara dal vincitore Olly, a Gaia, a Coma Cose, a Antonio "Stash" Fiordispino dei The Kolors fino agli ospiti che si sono esibiti su palco esterno al Teatro Ariston come Big Mama. La sua non è stata comunque la prima esperienza al festival dove era già stato nel 2021.

"La prima volta che c'ero stato era l'anno del Covid - racconta Giommaroni - e allora non c'era nessuno in giro.

Quest'anno invece è stato completamente diverso. È stata una bellissima esperienza, anche se abbiamo fatto un po' le corse".





