Alessandrini, sanità integrativa per personale scuola

"Approvata dal Consiglio dei ministri la misura volta a finanziare forme di assistenza sanitaria integrativa a beneficio del personale della scuola voluta dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara": a intervenire è la vicesegretaria vicaria Lega Umbria, Valeria Alessandrini, responsabile Dipartimento Scuola e consigliere del Ministro Valditara. "Si tratta di un impegno importante, di 220 milioni di euro in 5 anni, che andrà a beneficio di circa un milione di lavoratori che potranno avvalersi di un'assicurazione in grado di coprire prestazioni e servizi sanitari fino a 3 mila euro l'anno" aggiunge.

"Un risultato storico - afferma Alessandrini in una nota - reso possibile grazie all'incremento dei fondi stabilito nell'ultima Legge di bilancio a favore del settore della scuola, che conferma il forte impegno del Ministro della Lega Giuseppe Valditara. La misura si inserisce in un quadro di proposte e iniziative volte a tutelare e valorizzazione un comparto fondamentale per il futuro del Paese".



