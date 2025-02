Ad Assisi la Bitac 2025, natura e cooperazione al centro

"Assisi vuole promuovere un turismo che rispetti i luoghi, sostenga le eccellenze agricole e gastronomiche del territorio e metta al centro cultura, arte e paesaggio, valorizzando tradizioni locali, sostenibilità e accessibilità": così il sindaco facente funzioni, Valter Stoppini, intervenendo stamani alla Bitac 2025, Borsa italiana del turismo cooperativo e associativo, in corso per la prima volta in città, a Palazzo Monte Frumentario, il 20 e 21 febbraio.

L'evento - organizzato dall'Alleanza delle cooperative italiane turismo e beni culturali, con la collaborazione con il Comune di Assisi - rappresenta un punto di riferimento per il mondo della cooperazione nazionale e ha l'obiettivo di promuovere la rete fra imprese e un'offerta turistica cooperativa e sostenibile.

"Dobbiamo ripensare il turismo in modo più collaborativo e sostenibile - ha evidenziato Stoppini - unendo innovazione e responsabilità, per affrontare al meglio le sfide di oggi.

Cicloturismo, turismo sportivo, enoturismo e inclusione non sono solo parole, ma esperienze utili a vivere in maniera genuina il territorio, all'insegna della condivisione e di un rapporto diretto con la natura e la comunità. Assisi è il luogo ideale per lo sviluppo di un turismo rispettoso dell'ambiente e accessibile a tutti: l'obiettivo è fare della nostra città un modello anche in questo ambito, mantenendo intatte le sue caratteristiche di patrimonio Unesco e rimuovendo le barriere fisiche, culturali e sociali presenti".

All'iniziativa ha partecipato anche Fabrizio Leggio, assessore al turismo e al marketing territoriale del Comune di Assisi. Sono intervenuti, fra gli altri, anche Simona Meloni, assessore al turismo della Regione Umbria, Federico Sisti, segretario generale della Camera di commercio dell'Umbria e Giovanna Barni, presidente CulTurMedia Legacoop, alla quale Stoppini ha donato una spilla con lo stemma della città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA