A Magione torna il 'Trail dei Molini'

Dopo il successo dell'esordio, un anno fa, il "Trail dei Molini" torna e raddoppia con due giorni di sport e divertimento, con lo slogan "Non c'è 2 senza te!". L'iniziativa è dedicata al trail-running e non solo, ed è promossa dell'Asd Atletica Avis Magione e organizzata in collaborazione con l'azienda BigMat Pesciarelli Edilizia, che proprio nel 2025 compie 60 anni di attività, con il supporto di Avis comunale di Magione e con il patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, del Gal Trasimeno-Orvietano, del Comune di Magione e della Pro loco Magione insieme alle altre Pro loco del territorio.

L'iniziativa, in programma sabato 22 e domenica 23 febbraio dalla mattina a tarda sera, è stata presentata nello scenario del salone d'Onore di palazzo Donini.

Anche quest'anno a focalizzare l'attenzione, oltre ai singoli eventi sportivi, sarà il ricordo di Crispoldo Pesciarelli, fondatore dell'azienda, attraverso lo svolgimento del secondo Memorial a lui dedicato.

Sono oltre 400 - riferisce una nota degli organizzatori - gli atleti iscritti alle gare agonistiche e molti quelli amatoriali, tra trekking, running e iniziative connesse per il benessere e la natura anche a favore delle famiglie e dei bambini.

Saranno quattro i momenti principali. Domenica 23 (iscrizioni aperte dalle 7.00) le gare di trail running si snoderanno su due tracciati: il "Long TdM" di 25 chilometri e lo "Short TdM" di 14. Partendo da via dei Molini 1, rispettivamente alle 9.30 e alle 10, in un percorso ad anello, i runner attraverseranno e poi costeggeranno il torrente Caina, emissario del Lago Trasimeno e fonte di energia per i mulini che attorno al 1500 si svilupparono lungo il suo corso, per poi percorrere una bella fetta di territorio magionese dove insistono i resti di ben cinque mulini che identificano proprio la zona di Casenuove di Magione: il Mulino del Ponte, il Mulino della Badia, il Canneto, la Molinella e il Mulino Nuovo.

Altrettante saranno le proposte non agonistiche ma aperte a tutti: il percorso Trekking di 13 chilometri e la Camminata di 5 chilometri.

Un programma particolarmente apprezzato dalla consigliere della Regione Umbria Eleonora Pace che nel corso della presentazione ha evidenziato - prosegue la nota - "la convinzione e l'entusiasmo dell'ente nel patrocinare questo evento poiché determinate manifestazioni danno la possibilità di promuovere il territorio e creare iniziative culturali abbinate allo sport insieme agli aspetti sociali e di solidarietà".

Le iniziative sportive del "Trail dei Molini" 2025 avranno un prologo nella giornata di sabato 22, a partire dalle molte attività per i bambini.

E sempre ai ragazzi guardano le finalità sociali dell'evento con una raccolta fondi per la scuola primaria magionese per la ristrutturazione dell'aula polifunzionale.



