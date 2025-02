Si svolgerà quest'anno a Terni l'Umbria Pride

Si terrà quest'anno a Terni, il 5 luglio, l'Umbria pride, definita la manifestazione "punto di riferimento per la promozione e la tutela dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, non binarie, queer, intersex, asessuali e di tutte le soggettività della comunità Lgbtqia+". Lo ha annunciato il comitato organizzatore composto da ESeDomani Terni associazione Lgbtqia+, Agedo, Omphalos, Famiglie arcobaleno, Amelia Pride e Rete Lenford.

La di tenere l'appuntamento a Terni nasce dalla volontà del Comitato Umbria pride di rendere "l'evento condiviso in tutta la Regione, augurandosi che possa essere l'inizio di una nuova stagione che veda le maggiori città umbre come possibili candidate per il Pride regionale".

"Gli episodi di violenza fisica e psicologica, nei confronti della comunità Lgbtqia+ - dichiarano le rappresentanti e i rappresentanti del Comitato Umbria Pride - sono aumentati drammaticamente negli ultimi mesi, così come le campagne volte a minare la validità delle nostre esperienze di vita come singole, famiglie e comunità. Questo contesto ci ha spinte a dedicare Umbria Pride 2025 al tema della visibilità delle persone Lgbtqia+. Un messaggio politico importante in aperto contrasto con chi si sta muovendo per cercare di nascondere la nostra voce".

L'iniziativa sarà preceduta da un mese di eventi, appuntamenti culturali, dibattiti e rassegne in tutta la città e la regione.



