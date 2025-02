Si arricchisce di nomi cartellone estivo della Rocca di Assisi

La Rocca Maggiore di Assisi anche nell'estate 2025 sarà protagonista di "straordinari" appuntamenti musicali, con alcuni dei più apprezzati cantautori del momento presenti nel cartellone di eventi promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con realtà culturali e associative del territorio.

Se, come già annunciato nei giorni scorsi, con Suoni controvento il primo agosto arriverà Brunori Sas direttamente dal palco di Sanremo e il 3 agosto suoneranno Afterhours e Manuel Agnelli, con Riverock Festival il 23 luglio ci sarà il concerto del rapper Fabri Fibra e il 25 luglio quello, con ingresso libero, di Joan Thiele, reduce dal recente successo al festival della canzone italiana.

"Si annuncia un'estate straordinaria ad Assisi - affermano Veronica Cavallucci e Fabrizio Leggio, assessori alla cultura e assessore al turismo - con artisti sempre più interessanti e quotati, che scelgono la Rocca Maggiore come spazio ottimale per fare bella musica all'aperto, in un contesto storico, culturale e ambientale unico. Dopo Brunori Sas e Afterhours in collaborazione con Suoni Controvento, mettiamo a segno altri due grandi colpi con Fabri Fibra e Thiele. Tutti cantautori e artisti in grado di raccogliere un pubblico ampio e trasversale, con la Rocca che diventa sempre più un punto di riferimento culturale, aggregativo e turistico in Umbria, vera superstar non solo come cornice ideale per grandi eventi, ma anche come monumento simbolo e polo museale con circa 110mila visitatori in un anno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA