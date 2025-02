Proietti a Bruxelles per insediamento Comitato delle Regioni

La presidente della Regione Stefania Proietti ha partecipato alla cerimonia di insediamento del Comitato delle Regioni nella prima sessione plenaria che si è tenuta nell'emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles. E' infatti membro effettivo del Comitato delle Regioni e il suo incarico durerà cinque anni.

"L'Europa è assolutamente fondamentale - ha affermato Proietti - per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, sia in termini di tutela e garanzia dei diritti assoluti per le comunità di tutti i Paesi aderenti all'Ue e sia per sviluppare una politica economica efficace sui vari versanti generali e globali, come le strategie ambientali ed energetiche".

I lavori - spiega la Regione - sono proseguiti nella delegazione italiana e domani seconda giornata della sessione plenaria con l'elezione delle cariche interne ai diversi organismi e la composizione delle commissioni.

La presidente Stefania Proietti ha dato la propria disponibilità a far parte della commissione Energia ambiente clima.



