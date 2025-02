Prisco, approvato Fondo per la riforma dei Vigili del fuoco

Il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco ha annunciato che "grazie al Governo Meloni è stato approvato il Fondo per la riforma ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 90 milioni e quello per il completamento dell'armonizzazione stipendiale con le forze dell'ordine, tra le altre norme del 'decreto P.A.' appena approvato dal Consiglio dei ministri". "Ringrazio il presidente Meloni e i ministri Piantedosi e Zangrillo per aver sbloccato lo stanziamento che consente di mettere in campo tutte le risorse necessarie per il riordino delle carriere (28 milioni per il 2025 e 2026 e 34 dal 2ù027) atteso da anni dal personale del Corpo, nell'ottica di valorizzare il lavoro svolto quotidianamente dai vigili del fuoco. Questo renderà, di fatto, ancora più efficiente l'attività degli operatori del soccorso pubblico" aggiunge.

"Nella stessa direzione - spiega Prisco - vanno anche le misure introdotte con la finalità di completare il processo di armonizzazione economica del personale del Corpo dei vigili del fuoco con quello delle forze dell'ordine. Oltre a tali misure, nel DL PA approvato oggi in CdM, è stato rafforzato il sistema di tutele della maternità in favore del personale femminile del Corpo nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA