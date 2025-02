Il Perugia calcio ha esonerato Lamberto Zauli

Il Perugia, serie C girone B, ha esonerato il tecnico Lamberto Zauli. La decisione è stata presa dalla società biancorossa a seguito della sconfitta nella trasferta di Lucca, dove i biancorossi lunedì hanno perso 2 a 1.

Al suo posto il club ha "affidato l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra a Vincenzo Cangelosi fino al termine della stagione". Lo riporta una nota della società, che contestualmente ha sollevato dall'incarico anche l'allenatore in seconda, Andrea Costa.

I grifoni, a 11 giornate dal termine del campionato sono al 15/o posto in classifica, ad un soffio dalla zona playout, con 29 punti, al momento gli stessi della Lucchese.

Il Perugia non vince una partita dal 10 gennaio, quando si impose 1-0 sul Carpi. Poi c'è stata la sconfitta nel derby con il Gubbio (1-0), il pari senza reti contro il Pescara, l'1-1 con il Rimini, la sconfitta (1-0) con la Vis Pesaro.

Lunedì sera l'ultimo scivolone, maturato di fronte agli occhi del presidente Javier Faroni. Proprio il massimo dirigente biancorosso aveva annunciato, solo lo scorso 28 ottobre, Zauli come nuovo tecnico del Perugia. Dopo 114 giorni, 16 partite, tre vittorie, sei sconfitte e sette pareggi, il rapporto è terminato.

Al suo posto arriva appunto Vincenzo Cangelosi, palermitano classe 1963. "È stato collaboratore tecnico di Zdenek Zeman durante la sua lunga carriera e al cui fianco ha lavorato per ben 33 anni dalla prima avventura al Foggia dei Miracoli nel lontano 1989, passando per Lazio, Roma, Salernitana, Avellino, Brescia, Lecce, Stella Rossa, Lugano, ancora Foggia, Cagliari e Pescara". Fino a maggio 2024 ha allenato la Casertana.



