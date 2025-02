Il Comune di Perugia punta sui Digipass

I Digipass Perugia rilanciano partendo dagli oltre 5 mila servizi di facilitazione digitale gratuiti offerti, da maggio 2024, a più di 3 mila cittadini, per la maggior parte stranieri e over 50. Con un obiettivo "altissimo": arrivare a più di 7mila utenti entro il 31 dicembre 2025. Per una maggiore inclusione digitale della cittadinanza e per favorire ancora meglio l'accesso ai servizi e agli strumenti digitali per cittadini, imprese e associazioni, da marzo inizieranno nuovi corsi gratuiti di formazione-informazione collettiva aperti a tutti coloro che vogliano incrementare le proprie competenze digitali. Che si aggiungono all'avvio di una nuova campagna di comunicazione online e offline.

Il servizio è stato presentato in una conferenza stampa a Palazzo Grossi a Perugia, alla quale hanno partecipato Andrea Stafisso, assessore comunale allo Sviluppo economico sostenibile, smart city e innovazione tecnologica, transizione digitale, i rappresentanti dei Comuni di Corciano e Torgiano, che insieme a Perugia fanno parte della Zona Sociale 2, ed anche il vice presidente della Giunta regionale Tommaso Bori oltre ad Anna Schippa, referente per il progetto DigiPASS Perugia.

Come ricordato, sono nove i Punti Digitali Facili, i cosiddetti DigiPASS, attualmente attivi nel territorio della Zona Sociale 2 - di cui sei nel Comune di Perugia, uno a Corciano, uno a Torgiano, ai quali se ne aggiunge uno mobile - con l'obiettivo di favorire l'accesso ai servizi e agli strumenti digitali ai cittadini di ogni età, ma anche ad associazioni e aziende.

In tutti questi luoghi, a ingresso libero, chiunque ne abbia necessità ha a disposizione gratuitamente apposite postazioni pc, anche con il supporto di un esperto, il facilitatore digitale, che ha il compito di accompagnare l'utente nell'utilizzo degli strumenti e dei servizi digitali.

Un progetto sposato "fin dal primo momento" da parte dell'assessore Stafisso con l'obiettivo "di mettere al centro il capitale umano nella transizione digitale e tecnologica". "Il DigiPASS - ha affermato - rappresenta una significativa opportunità a disposizione di tutta la cittadinanza per favorire una sempre più ampia alfabetizzazione digitale, rimuovendo quanto più possibile ostacoli di ordine informatico, nonché per creare spazi di confronto e condivisione, promuovendo l'inclusione sociale. Per questo, a breve prenderà il via una nuova campagna di comunicazione e saranno avviati nuovi corsi gratuiti di formazione-informazione". La prima formazione a partire, ha annunciato l'assessore, sarà quella rivolta agli ambulanti del commercio su area pubblica.



