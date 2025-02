Il 30 marzo l'elezione del presidente Provincia di Perugia

Si terrà domenica 30 marzo l'elezione di secondo grado del presidente della Provincia di Perugia. Le operazioni di votazione si svolgeranno dalle 8 alle 20 nel seggio che verrà costituito nella Scuola umbra di pubblica amministrazione.

Sono eleggibili alla carica di presidente della Provincia - si legge in un suo comunicato - i sindaci in carica dei Comuni del territorio provinciale.

Sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Perugia in carica al momento delle elezioni.

L'elezione del presidente avviene sulla base della presentazione di candidature che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Le candidature a presidente della Provincia devono essere presentate presso l'ufficio elettorale che sarà costituito nella sede della Provincia di Perugia di Piazza Italia 11 dalle 8 alle 20 di domenica 9 marzo 2025 e dalle 8 alle 12 di lunedì 10 marzo.

Le operazioni di scrutinio relative alla elezione del presidente della Provincia avranno luogo il 30 marzo immediatamente dopo la chiusura del seggio elettorale.



