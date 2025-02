Fermata di nove giorni per una linea dell'area a caldo di Ast

Nuova stop di fine mese per parte dell'area a caldo di Arvedi acciai speciali Terni. La direzione aziendale - si apprende da fonti sindacali - ha comunicato alle rsu che una linea dell'area acciaieria fermerà il 20 febbraio alle 6 e ripartirà il 28 febbraio alle 22.

L'attività dei due forni sarà alternata e non è prevista l'attivazione della cassa integrazione per i lavoratori. Durante la fermata il personale interessato potrà recarsi al lavoro o usufruire delle ferie.

Da tempo l'azienda ricorre a fermate più o meno brevi, al termine del mese, a fronte di scarichi produttivi.



