Bori, vogliamo rendere l'Umbria la più digitale d'Italia

"Vogliamo rendere l'Umbria la regione più digitale d'Italia e su questo ho un mandato preciso da parte della presidente Proietti": lo ha affermato il vice presidente della Giunta regionale, Tommaso Bori, intervenuto alla presentazione delle novità riguardanti il servizio DigiPASS Perugia. Occasione nella quale ha annunciato che ripartirà anche il tavolo regionale dell'Agenda Digitale.

"Vogliamo far ripartire il Piano digitale non solo burocraticamente ma per costruire qualcosa tutti insieme perché la sinergia per offrire servizi digitali ai cittadini va portata avanti con tutti i Comuni" ha sottolineato Bori. "I numeri presentati sui DigiPASS - ha aggiunto - sono un segnale e ci dicono che se noi vogliamo una regione digitale bisogna prima di tutto alfabetizzare i cittadini e aiutarli nel primo accesso".

Per il vice presidente della Regione, infatti, "non basta stendere la fibra che è necessaria, non basta mettere online tutti i servizi, dalle prenotazioni delle visite mediche agli accessi dei bandi per il lavoro o ai servizi dell'anagrafe, bisogna invece rendere autonomi i cittadini e le cittadine per l'accesso a questo servizi". E su questo, secondo Bori, il DigiPASS "è fondamentale ed è un modello che noi vogliamo rendere nazionale e la presenza dei facilitatori digitali, dove viene offerto il servizio, è un esempio chiave". "Oltre ai fondi disponibili noi vogliamo quindi che questo diventi un servizio strutturale" ha affermato.



