Bistocchi, opera Montessori modello per le nuove generazioni

"L'opera e la figura di Maria Montessori possono essere spunto, esempio e modello per le nuove generazioni, per le ragazze di oggi": lo ha detto la presidente dell'Assemblea legislativa Sarah Bistocchi in occasione della presentazione, a palazzo Cesaroni, del progetto Tour del Distretto Montessori Umbria. Un percorso immersivo che valorizza le testimonianze del passaggio di Montessori in Umbria, definito dai curatori del progetto un "pellegrinaggio scientifico".

"Per me - ha detto Bistocchi - è un piacere ospitare a palazzo Cesaroni la presentazione di un progetto che decide di mettere in rete i diversi luoghi dell'Umbria che hanno registrato il passaggio di Maria Montessori". La presidente dell'Assemblea legislativa ha sottolineato che "oggi esaltiamo il talento di una donna che è vissuta in un'epoca in cui non solo non veniva celebrato, ma non veniva neanche riconosciuto il valore delle donne". Per questo motivo "penso che l'opera e la figura di Montessori possa essere da spunto alle nuove generazioni". "Ma soprattutto - ha aggiunto - noi oggi mettiamo insieme per l'ennesima volta le tante realtà e i tanti territori dell'Umbria che è fatta da peculiarità diverse. Però oggi l'Umbria torna a essere unita insieme anche dall'elemento montessoriano, questo mi sembra molto importante".

Bistocchi ha voluto rivolgere un ringraziamento "a tutti i soggetti, all'ente Santa Croce Montessori, a tutti gli amministratori dei Comuni interessati", assicurando che "da parte di questa istituzione non mancherà il sostegno".

Parlando della figura di Montessori, ha poi sottolineato che "è stata non solo una pedagogista, un'educatrice, ma anche una delle prime donne laureate in medicina in Italia, perciò ha rotto anche un tabù". "Si è distinta - ha aggiunto - in materie letterarie-umanistiche, che all'epoca si pensava fossero più adeguate alle donne, ma anche in materie scientifiche. Un grande esempio e penso che possa dare anche una speranza alle nuove generazioni, alle ragazze di oggi che se si impegnano possono raggiungere qualsiasi obiettivo".



