Raccolta del farmaco, in Umbria donate 8.500 confezioni

Grande sensibilità dimostrata ancora una volta dai cittadini umbri, con le Giornate di raccolta del farmaco di Banco farmaceutico, manifestazione giunta alla 25/a edizione. In Umbria, infatti, hanno aderito all'evento 100 farmacie e sono state raccolte 8.474 confezioni acquistate e donate dai cittadini (pari a un valore di 70.015 euro) che aiuteranno 4.280 ospiti di 52 realtà assistenziali del territorio regionale.

In tutta Italia sono state donate oltre 640.000 confezioni di medicinali, pari a un valore di oltre 5,7 milioni di euro.

Aiuteranno almeno 463.000 persone in condizione di povertà sanitaria di cui si prendono cura 2.031 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco farmaceutico.

All'iniziativa hanno aderito 5.908 farmacie in tutta Italia.

Sono stati coinvolti più di 26.500 volontari e oltre 20.600 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato a Banco farmaceutico oltre 850.000 euro.



