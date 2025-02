Pianeta donna, premi speciali a Vukotic e Luna Vincenti

Con la consegna di oltre 30 premi, si è conclusa la 42/a edizione di "Primo Piano sull'Autore - Pianeta Donna", festival diretto da Franco Mariotti.

La cerimonia, svoltasi lunedì 17 febbraio al Cinema Caravaggio di Roma, ha rappresentato un momento di riflessione sul contributo delle donne nel cinema italiano Con la conduzione dell'attrice e produttrice Alina Person e dell'attore Simone Gallo, i premi sono stati consegnati a registe, attrici, sceneggiatrici, produttrici, musiciste, costumiste e documentariste che hanno saputo raccontare storie di donne con sensibilità, coraggio e originalità.

Premi speciali sono stati consegnati a Milena Vukotic nei 50 anni dal debutto cinematografico di Fantozzi, e a Federica Luna Vincenti per "Eterno visionario" di Michele Placido.

Sono stati anche consegnati i Premi Domenico Meccoli "ScriverediCinema" a Gloria Satta (per i suoi 50 anni al quotidiano "Il Messaggero"); Elizabeth Missland (alla carriera); Anna Maria Pasetti (critica cinematografica); Ilaria Ravarino (giornalista); Denise Negri (giornalista televisiva); Anton Giulio Mancino - Miglior libro di cinema "Le pagine girate - nuovo cinema Pirandello", ed. Kaplan, in occasione dei 90 anni del Premio Nobel a Luigi Pirandello.

Lucrezia Leombruni, infine, si è aggiudicata il Premio in ricordo di Luca Svizzeretto, targa destinata alla giornalista emergente.

Sono stati assegnati anche tre Premi dell'anno: per la regia, Valeria Golino; come attrice, Jasmine Trinca; come produttrice, Viola Prestieri.

Tra gli altri premi consegnati: Miglior film, Vermiglio - Maura Del Pero; Migliore regia autrice, Paola Randi - "La storia del Frank e della Nina"; Migliore regia autore, Mimmo Verdesca - "Per il mio bene"; Migliore sceneggiatura, Scleef, Nozzolillo, Marlon - "Girasoli"; Migliore attrice, Barbara Bobulova - "Per il mio bene".

Dal festival, organizzato dall'associazione culturale AmaRcorD con il contributo del ministero della Cultura, è emerso - è stato sottolineato - uno "sguardo promettente" sul futuro del cinema al femminile.

La cerimonia è stata il momento conclusivo di un percorso che ha visto la proiezione delle opere in concorso al Cinema Méliès di Perugia dal 16 al 20 dicembre scorso.



