Perugia avrà una card unica per i musei pubblici e privati

Perugia avrà una card unica che metterà in rete i musei pubblici e privati della città, consentendo di visitarli con un solo tagliando. Ad annunciarlo è stata la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi durante la presentazione del programma delle attività 2025 della Galleria nazionale dell'Umbria. Il primo tavolo operativo per dare vita al progetto è in programma il 5 marzo.

Alla presentazione delle attività della Galleria hanno partecipato anche l'assessore alla Cultura della Regione Umbria, Tommaso Bori, e il direttore del museo perugino, Costantino D'Orazio.

Esprimendo "grande soddisfazione" per i risultati raggiunti dalla Galleria nazionale nel 2024, ma anche per la sinergia instaurata con le istituzioni regionali e comunali "che ha reso possibile la realizzazione di progetti ambiziosi e significativi", Ferdinandi sottolineando l'importanza della card museale unica. "Oltre ai luoghi più classici e conosciuti - ha detto Ferdinandi -, Perugia ha una grande ricchezza di musei e luoghi di cultura e per questo motivo va fatta rete, anche grazie ad uno strumento che consentirà di visitare tutti i musei della città con un unico biglietto".



