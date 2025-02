Mostre, eventi, incontri nel 2025 alla Galleria nazionale

Forte dei 140.825 visitatori totali nel 2024, riprende anche quest'anno il percorso di crescita della Galleria nazionale dell'Umbria.

Dopo i successi dello scorso anno, sia in termini di visitatori sia in quelli di costruzione di un progetto culturale di ampio respiro a livello regionale, nazionale e internazionale, il museo perugino è pronto a continuare la sua missione nel 2025 con un'offerta (mostre, eventi, incontri, convegni, collaborazioni con gli eventi della città come Umbria Jazz, Umbria che Spacca, Sagra Musicale Umbra) capace di coniugare la vocazione alla ricerca con l'attitudine alla valorizzazione del proprio patrimonio e alla promozione del territorio, per attrarre fasce di pubblico sempre più ampie e proporre esperienze diversificate.

A fare un bilancio dell'anno appena passato e ad illustrare il programma delle attività 2025 è stato il direttore Costantino D'Orazio.

Il programma espositivo propone cinque mostre, oltre ad alcune iniziative di valorizzazione della collezione permanente.

La stagione si apre in primavera, dal 15 marzo al 15 giugno, con la rassegna di arte antica "Fratello Sole, sorella Luna. La Natura nell'Arte, tra Beato Angelico, Leonardo e Corot", in occasione dell'ottavo centenario dalla composizione del Cantico delle Creature di san Francesco d'Assisi (esposizione con circa ottanta opere di alcuni tra gli artisti più celebri della storia dell'arte italiana ed europea).

Durante l'estate la stagione della Galleria si concentrerà su un capolavoro di Amedeo Modigliani per il secondo capitolo di "Un capolavoro a Perugia", dopo che la precedente mostra dedicata a "Le Tre età di Klimt" (15 giugno - 29 settembre 2024) ha ottenuto un grande successo con 63.474 persone.

"Amedeo Modigliani, Nu couché" è in programma dal primo luglio al 15 settembre, con l'eccezionale prestito del "Nudo sdraiato" dalla Pinacoteca Agnelli a Torino.

Nell'autunno-inverno, dal primo novembre al 18 gennaio 2026, spazio invece all'arte contemporanea, con "Antologica" di Mimmo Paladino, per una personale che ricostruirà l'intera carriera di uno dei maggiori artisti italiani. A maggio e a ottobre lo spazio "Camera Oscura", quello destinato alla fotografia, accoglie due retrospettive di altrettanti grandi fotografi del nostro tempo come Gianni Berengo Gardin (dal 23 maggio al 28 settembre) e Mario Giacomelli, mentre la sala 39 del percorso museale ospiterà un omaggio a Domenico Gnoli, curato da Giovanni Luca Delogu e Marta Onali, grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria.

Prima di presentare il programma delle attività 2025, D'Orazio ha ricordato i numeri dello scorso anno sottolineando che la Gnu di Perugia non è mai stata frequentata così come nel 2024, se si esclude l'exploit del 2023 dovuto alla grande mostra dedicata a Perugino. Nel 2019 - primo anno di riferimento utile, considerate le chiusure per Covid e riallestimento - gli ingressi infatti erano stati 96.238: al 31 dicembre 2024 il numero totale dell'anno ha raggiunto gli oltre 140mila visitatori (+47%). Risultati "eccezionali" e possibili "grazie al lavoro fatto da chi mi ha preceduto, che ha permesso di creare la reputazione di questo luogo anche per ottenere importanti prestiti" ha sottolineato il direttore che poi ha ribadito come sia necessario continuare "sulla strada della ricerca, dell'accessibilità e del coinvolgimento, nel segno della massima apertura e partecipazione di tutti gli operatori culturali del territorio".

Per la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, anche lei intervenuta alla presentazione, "i numeri parlano chiaro" per una Galleria "che si apre sempre più ai turisti e alla città" e con un programma 2025 "che promette di proseguire sulla scia di questo successo". Di una Galleria come "casa di tutti" e come "luogo caratterizzante dell'Umbria", oltre che di una cultura "patrimonio di tutti", ha parlato l'assessore regionale Tommaso Bori. "Come Regione - ha dichiarato - rinnoviamo l'impegno a una collaborazione fattiva per far sì che per la Galleria e i siti museali della regione possano conquistare sempre più spazio a livello nazionale e internazionale".



