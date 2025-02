Morto conducente alla guida di auto finita fuori strada

Un uomo è morto dopo che la Fiat Panda della quale era alla guida è finita fuori strada, in un dirupo, lungo la provinciale 39, nella frazione di Sismano ad Avigliano Umbro. Tra le ipotesi quella che l'incidente sia avvenuto per un malore del conducente.

L'uomo è stato soccorso da un passante, è stato estratto dal veicolo che ha preso fuoco ma è morto. Il soccorritore ha riportato ustioni alle mani nel tentativo ed è stato condotto in ospedale.

Sul posto carabinieri, 118, croce rossa di Avigliano Umbro e vigili del fuoco.



