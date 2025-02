L'Università ricorda il suo studente morto in un incidente

Si è svolta nella sala del Dottorato di palazzo Murena, sede del rettorato dell'Università degli Studi di Perugia, una solenne cerimonia di commemorazione e consegna di un attestato di benemerenza in memoria di Nico Dolfi, studente tifernate dell'ateneo morto prematuramente in un incidente stradale a San Giustino, assieme ad altri tre giovani, il 3 dicembre 2022.

Nico, che frequentava il corso di laurea triennale in Economia e Management del dipartimento di Economia, aveva quasi completato il suo percorso di studi e si apprestava alla discussione della tesi di laurea.

Studente modello e giovane impegnato in molte attività sociali, Nico Dolfi è stato fra gli altri ricordato nel corso della cerimonia dal rettore, Maurizio Oliviero, e da Carlo Reali, presidente dell'associazione Il Mosaico 2.0, che dal 2016 si occupa di sensibilizzare la popolazione su tematiche sociali, culturali, ambientali e politiche del territorio tifernate, di cui Nico faceva parte.

"Quello che noi oggi qui vogliamo testimoniare - ha affermato il rettore, secondo quanto riferisce l'ateneo - è che Nico non è stato una semplice matricola, un numero. Nico è stato una parte fondamentale della nostra comunità, appartiene a quel mondo di giovani che abbiamo accompagnato in un percorso e che coltivavano passioni e ambizioni, come ogni giovane dovrebbe fare. L'attestato di benemerenza che questo Ateneo conferisce oggi a questo ragazzo è un riconoscimento alla sua persona e alla sua testimonianza di generosità e solidarietà, che continuerà a essere un punto di riferimento per tanti suoi colleghi e colleghe" Nel corso della cerimonia, alla quale erano presenti la famiglia del giovane studente, molti dei suoi amici e compagni di studio, nonché la madre di Gabriele, uno degli altri giovani rimasti uccisi nel medesimo incidente stradale, il presidente dell'associazione Il Mosaico 2.0 ha annunciato una iniziativa in memoria di Nico Dolfi, "coNICOinstrada". Si tratta di un tour di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale che si svolgerà dal 24 febbraio al 24 marzo prossimo, coinvolgendo gli istituti superiori di Città di Castello, in collaborazione con la polizia di Stato e con il patrocinio del Comune tifernate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA