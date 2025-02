Il prefetto di Perugia Gradone ha salutato la città

A pochi giorni dal pensionamento previsto per il primo marzo, il prefetto di Perugia, Armando Gradone, ha salutato la città. Lo ha fatto con un incontro alla Sala dei Notari.

A parlare dell'esperienza del prefetto nel capoluogo umbro e a tratteggiarne gli aspetti umani e professionali sono stati la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, il vicepresidente della Regione, Tommaso Bori, e il vicepresidente della Provincia Sandro Pasquali. In sala anche la presidente dell'Assemblea legislativa Sarah Bistocchi.

Nel corso dell'incontro hanno preso la parola il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, quello della Repubblica, Raffaele Cantone, e il direttore di Rai Umbria, Giovanni Parapini.

La vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Donatella Binaglia, ha quindi coordinato un confronto tra il prefetto Gradone e i rappresentanti degli organi di informazione per un bilancio sull'attività svolta in oltre quattro anni di permanenza a Perugia. A porre le domande sono stati Luca Ginetto, Rai, Sergio Casagrande, Corriere dell'Umbria, Daniele Cervino, La Nazione, e Luca Benedetti, il Messaggero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA