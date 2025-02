Gimbe, nel 2023 il 9,2% degli umbri ha rinunciato alle cure

Nel 2023 il 9,2% dei cittadini dell'Umbria ha rinunciato alle cure, contro una media Italia del 7,6% (dati Istat). A fornire il quadro è la fondazione Gimbe con il report "La spesa sanitaria privata in Italia nel 2023". Che analizza "il peso economico crescente sostenuto dalle famiglie e le criticità del sistema della sanità integrativa".

In Umbria, parametrando la spesa sanitaria trasmessa al Sistema tessera sanitaria alla popolazione residente al primo gennaio di due anni fa, il valore regionale della spesa sanitaria è pari a 645 euro pro-capite (media Italia 730).

Secondo Gimbe in generale le regioni con migliori performance nei Livelli essenziali di assistenza registrano una spesa pro-capite superiore alla media nazionale, mentre quelle del Mezzogiorno e o in Piano di rientro si collocano al di sotto.

"Questo dato - sostiene la fondazione - conferma sia che il livello di reddito è una determinante fondamentale della spesa out-of pocket, sia che il valore della spesa delle famiglie, al netto del sommerso, non è un parametro affidabile per stimare le mancate tutele pubbliche, perché condizionato dalla capacità di spesa individuale".



