Depositata alla Camera di commercio la ricetta della rocciata

Con una cerimonia che si è svolta nel palazzo comunale di Foligno, è stata ufficialmente depositata, alla Camera di commercio dell'Umbria, la ricetta della rocciata: "il dolce simbolo della nostra città - ha sottolineato il sindaco, Stefano Zuccarini - un vero e proprio elemento distintivo del territorio, che affonda le sue radici in una storia millenaria e la cui tradizione si tramanda da intere generazioni".

Erano presenti il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, i rappresentanti dell'Accademia italiana della cucina, con la delegata di Foligno Claudia Valentini, le forze economiche e sociali della città.

"E' un patrimonio - ha continuato il sindaco - non solo gastronomico ma sociale, di storia e di cultura, che merita di essere preservato, tramandato e valorizzato. E' il primo passo di un percorso che dovrà portare all'ottenimento dell'Igp (Indicazione geografica protetta) del dolce tipico folignate, e la nostra rocciata ha tutte le carte in regola per poterlo ottenere, come si sta facendo per la ciaramicola, per il torcolo di Perugia e come già avvenuto per il panpepato di Terni. E' un impegno che abbiamo messo anche nelle nostre linee di mandato, e per questo come amministrazione comunale ribadiamo il nostro massimo impegno e tutto il supporto necessario".

Prima della cerimonia, lo stesso palazzo comunale di Foligno ha ospitato la giunta della Camera di commercio dell'Umbria che si è riunita e poi ha incontrato le associazioni di categoria e i Comuni del comprensorio.

"Ringrazio per l'attenzione il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni - ha aggiunto Zuccarini - che ha voluto essere presente direttamente sul territorio, per sancire un legame di fattiva sinergia e collaborazione reciproca. Un ringraziamento particolare alla delegazione dell'Accademia italiana della cucina di Foligno, che grazie ad un'attenta ed approfondita attività di studio e ricerca, è riuscita a definire quella che sarà la ricetta base della rocciata di Foligno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA