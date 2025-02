Acqua Montedoglio e dragaggi per curare il Trasimeno

Dragaggi, pulizia delle sponde, sistemazione della rete di scolo, pesca e acqua da Montedoglio sono gli elementi essenziali di una strategia più ampia che sarà messa in atto per superare i problemi del lago Trasimeno. Il quadro è stato fatto nell'ambito di una ricognizione del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell'Acqua. Presenti gli assessori regionali Simona Meloni e Thomas De Luca e il consigliere regionale Christian Betti.

Un confronto partito dal Museo della pesca a San Feliciano al quale hanno partecipato gli amministratori locali, le associazioni, i tecnici e i cittadini dei Comuni del Lago Trasimeno.

Il sopralluogo - ricorda la Regione - arriva a seguito dello sblocco di risorse finanziarie per circa un milione di euro da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e all'esito "positivo" delle analisi sulle acque di Montedoglio, che "possono rappresentare un pezzo importante degli interventi urgenti allo studio per tutelare l'ecosistema del lago".

La strategia per il Trasimeno sarà ora al centro di una Conferenza dei servizi che il commissario Dell'Acqua intende convocare "quanto prima" e che, come è stato detto durante l'incontro al museo della Pesca, "avrà tempi stretti e un carattere immediatamente operativo".



